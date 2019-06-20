Рынок автомобилей с пробегом в Волгограде упал на 3,5%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – июле 2019 года в Волгограде было перепродано 15 657 легковых автомобилей, что на 3,5% меньше, чем за 7 месяцев прошлого года.

Как и в большинстве других городов-миллионников, лидером среди марок здесь стала российская LADA – на ее долю пришлось более 26% от всего объема вторичного рынка Волгограда. На втором месте, с большим отставанием, находится корейский бренд KIA с долей 7,5%. Третью строчку занимает еще один корейский бренд – Hyundai (7%), за ним идут французский Renault (5,7%) и американский Chevrolet (5%). Таким образом, на эти пять марок приходится более половины волгоградского рынка автомобилей с пробегом. Доля остальных марок здесь не превышает 5%.

О том, какие модели чаще других выбирали волгоградцы в январе – июле текущего года, можно узнать здесь.