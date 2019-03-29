Chery улучшила позиции в рейтинге J.D. Power 2019 Initial Quality Study

По данным Начальной оценки качества китайских автомобилей за 2019 год (2019 Initial Quality Study (IQS)), обнародованной консалтинговым и исследовательским агентством J.D. Power, китайский автопроизводитель Chery поднялся сразу на 26 строчек по сравнению с прошлым годом. В этом году оценка показала заметную тенденцию смещения китайских автобрендов к верхним позициям рейтинга, пишет агентство "ТАСС".

Линейка Chery Tiggo и электромобили Chery (NEV) перехватили лидерство во многих сегментах. В IQS-2019 Tiggo2 и Tiggo3 заняли первые два места в сегменте компактных внедорожников, опередив всех своих конкурентов. Tiggo2 также удостоилась титула Award-winning Model (Модель-победитель). Tiggo8 и Tiggo4 обосновались на 4-м месте в сегментах среднегабаритных и компактных внедорожников, в котором представлены многочисленные всемирно известные бренды.

В категории электромобилей отчета IQS-2019 неожиданно резкий подъем продемонстрировали модели Chery New Energy, заняв 3-е место - сразу после NIO и BMW. Как и ожидалось, Chery eQ1 стала безусловным лидером в сегменте малолитражных электромобилей.

С момента презентации первого "паркетника" Tiggo в 2005 году компании удалось создать целую линейку автомобилей этой модели. Линейка Tiggo освобождена от прохождения экспортных инспекций и успешно прошла тестирование по более чем 50 позиций WVTA в ЕС. Tiggo стал первым китайским "паркетником", вышедшим на рынок Европы. До сегодняшнего дня, по всему миру было продано 1,6 млн автомобилей модели Tiggo.

Своим прогрессом компания Chery в значительной степени обязана продуманной системе разработки продукции и производственным процессам, соответствующим строжайшим международным стандартам, а также оптимизированной системе контроля качества. Являясь важной частью системного потенциала Chery, система глобального контроля качества охватывает весь жизненный цикл продукции компании - от планирования, проектирования, НИОКР, управления цепочкой поставок и до производства, маркетинга и послепродажного обслуживания.