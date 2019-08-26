Volkswagen наращивает корпоративные продажи в России

Компания Volkswagen по итогам семи месяцев 2019 года фиксирует рост корпоративных продаж по статистике регистрации автомобилей юридическими лицами.

Как сообщает пресс-служба немецкой марки, бестселлер локального производства Volkswagen Polo лидирует среди всех моделей иностранных брендов. В сегменте А0, соответственно, Polo также занимает первое место, доля составляет 36,9%.

В классе A-SUV Volkswagen Tiguan также стал популярным выбором у корпоративных клиентов, и удержать позицию ему удается уже второй год подряд. На данный момент доля внутри сегмента составляет 12,1%. Также одной из самых популярных моделей в классе C-SUV стал премиальный внедорожник Volkswagen Touareg. Доля внутри класса составляет 12,8%.

Напомним, в июле российские дилеры Volkswagen реализовали корпоративным клиентам 3006 автомобилей. В результате доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 36% от общего объема продаж автомобилей Volkswagen в России.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры Volkswagen реализовали 8328 автомобилей, что на 3% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам семи месяцев 2019 года продажи Volkswagen в нашей стране увеличились на 2,3% и составили 58099 машин.

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