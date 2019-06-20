Сервис Hyundai Mobility рассчитан на новое поколение

29 августа в рамках прошедшей в «Сколково» пресс-конференции компания Hyundai представила основные принципы работы нового сервиса Hyundai Mobility, который планируют запустить 1 октября. Речь идет о возможности для клиентов дистанционно оформлять подписку на автомобили Hyundai, участвующие в программе.

Как «АВТОСТАТ» уже сообщал ранее, в онлайн-приложении клиентам (проект стартует в Москве, а затем распространится в регионы) предложены три варианта подписки: «City» (подписка на автомобиль от часа до 24 часов), «Country» (от 1 дня до 1 месяца), «Freedom» (от 1 месяца до года). Получить автомобиль по подписке будет возможно на территории официальных дилеров Hyundai. Места для парковок Hyundai Mobility, как сообщает пресс-релиз компании, будут обозначены специальной разметкой и световыми элементами.

Генеральным директором Hyundai Mobility Lab стал Алексей Калицев, являющийся также управляющим директором «Хендэ Мотор СНГ». Выступая на презентации в «Сколково», Калицев объяснил, что внедрять данный проект компанию подтолкнула меняющаяся модель владения автомобилем в обществе. Современное поколение (X и Y) не хочет владеть автомобилем, оно хочет потреблять передвижение на автомобиле как услугу. Оно не хочет покупать автомобиль со всеми вытекающими отсюда последствиями владения (сервисное обслуживание, страховки, налоги и пр.), этому поколению не интересен трейд-ин (у них нет и не будет старого автомобиля, который понадобится обновлять).

Дилерский бизнес будет меняться и в связи с новыми технологиями (современные автомобили ломаются реже, а в дальней перспективе с переходом на электромобили заезды на сервис могут стать еще более редкими). Калицев считает, что доходы дилерской сети уже через 10 - 15 лет будут преимущественно состоять из услуг мобильности, и эти доходы будут расти. А где же место производителя в этой будущей схеме? Сценария два: либо двигаться в направлении развития мобильности и возглавить этот процесс «либо на это место придут интеграторы, которые возьмут все в свои руки».

В проекте, который предлагает сегодня Hyundai, три главных участника: IT-компания (которую Hyundai уже создала и зарегистрировала в «Сколково»), занимающаяся разработкой и внедрением мобильного приложения, «Хендэ Мотор СНГ» (владелец будущего парка по подписке, управляющий численностью машин в парке, их комплектацией и географией поставок) и дилерская сеть (проект предполагает сотрудничество между дистрибьтором и дилером). Площадки будут базироваться в дилерских центрах.

«Совершенно новая сфера услуг, которую из себя представляет Mobility, только начинает развиваться в России. Разрабатываемый нами уникальный, инновационный и масштабный проект Hyundai Mobility полностью отвечает новому тренду. В данном случае мы выступаем абсолютными трендсеттерами, прокладывая путь в этой новой сфере и надеясь на настоящий успех нашей IT-платформы. Мы уверены, что услуга онлайн-подписки на автомобили нашего бренда станет невероятно востребована», - прокомментировал Алексей Калицев.

Полный список дилеров Hyundai (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».