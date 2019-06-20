Средний возраст российских автовладельцев KIA составляет 37 лет

К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки данных опросов автовладельцев, которые проводились в 2013 – 2019 годах.

Согласно результатам исследования, средний возраст владельцев KIA Spectra и Optima составил 35 лет. Чуть старше оказались те, кто ездит на KIA Ceed, Rio и Cerato – у них этот показатель достигает 36 лет. Средний возраст обладателей KIA Picanto совпадает со средним возрастом в целом по марке, а также с общероссийским показателем, и составляет 37 лет.

Этот рубеж перешагнули владельцы Sportage и Soul – их средний возраст равен 39 и 40 годам соответственно. А наибольший средний возраст среди всех владельцев автомобилей KIA у обладателей кроссоверов Sorento – 41 год.

Отметим, что в ходе исследования было суммарно обработано более 240 тыс. анкет респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, в том числе 8,5 тыс. анкет по марке KIA. При этом учитывались модели, количество анкет по которым составило не менее 150 штук.

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