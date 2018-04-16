Porsche открыл первый дилерский центр в Ижевске

Компания «Порше Руссланд» открыла первый официальный дилерский центр Porsche в столице Удмуртии, что подтверждает выбранный курс на региональную экспансию и демонстрирует растущий рост интереса к бренду в России.

Порше Центр Ижевск, удобно расположенный на одной из главных магистралей города, станет одним из крупнейших региональных дилерских центров Porsche с общей площадью почти 1500 кв. м. Просторный шоу-рум центра площадью 426 кв. м способен вместить до шести автомобилей, сообщает пресс-служба «Порше Руссланд». В новом Порше Центре будет представлена вся модельная линейка автомобилей, включая двухдверные спорткары, спортивный седан Porsche Panamera и популярные SUV Macan и Cayenne.

Сервисная зона площадью 477,5 кв. м включает зону интерактивной приемки, специализированные диагностические посты и рабочие посты с подъемниками. Благодаря обширному складу местные владельцы Porsche получат оперативный доступ ко всем ходовым запчастям и аксессуарам.

На сегодняшний день дилерская сеть «Порше Руссланд» состоит из 23 полноформатных дилерских центров и одного сервисного центра. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2019 года российские дилеры Porsche реализовали 3107 автомобилей – на 22% больше, чем годом ранее. Бестселлером Porsche на российском рынке остается спортивный внедорожник Porsche Cayenne. Второе место в модельном ряду Porsche занял компактный спортивный внедорожник Macan.

Полный список дилеров Porsche (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».