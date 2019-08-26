Европейский авторынок в июле вышел «в плюс»

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам июля увеличились на 1,2% и составили 1 млн 325 тыс. 600 машин. Согласно данным исследовательской компании JATO Dynamics, за семь месяцев 2019 года реализация автомобилей в Европе составила 9 млн 723 тыс. 400 единиц – на 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за июль, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 156866 машин (-6,6%). На второе место вышел Ford с показателем 83794 автомобиля (+7,3%). На третьей строчке идет Peugeot, реализовавший 80824 машины (+5,2%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Mercedes-Benz (75787 шт., +18,2%) и Opel/Vauxhall (72940 шт., +8,2%).

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