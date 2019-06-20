В России представили сервис подписки автомобилей – Hyundai Mobility

Компания Hyundai впервые в России планирует запустить уникальную онлайн-платформу Hyundai Mobility, которая будет предоставлять клиентам возможность подписки на модели корейского бренда по мобильному приложению. На продвижение этой платформы компания намерена затратить около 100 млн рублей, а в качестве даты запуска определено 1 октября.

Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, данный сервис не имеет аналогов на российском рынке и меняет представление об использовании автомобиля. Так, в онлайн-приложении клиентам будут доступны три варианта подписки (тарифных плана):

- City – автомобиль берется на срок от 1 до 24 часов.

- Country – автомобиль берется на срок от 1 дня до 1 месяца. Данный тариф, как полагают разработчики, может заинтересовать людей, отправляющихся в отпуск или находящихся в командировке.

- Freedom – от 1 месяца до 1 года. На этот тариф, в общем-то компания делает основную ставку, поскольку он ближе всего находится к самой идее изменения схемы владения автомобилем.

При этом разработчики проекта обещают избавить клиента, который возьмет у них автомобиль по подписке, буквально от всех головных болей, связанных с функцией «владения машиной» - от ОСАГО и каско, уплаты транспортного налога, записи на ТО и замены масла, замены сезонных шин и пр.

Оформить подписку на автомобиль можно будет полностью онлайн в несколько кликов с помощью мобильного приложения. По подписке будет доступна вся SUV-линейка Hyundai, а именно модели: Creta, Tucson, Santa Fe. Также подписка распространяется и на 8-местный микроавтобус H-1.

Ранее в этом году компания «Хендэ Мотор СНГ» и инновационный центр «Сколково» подписали договор о реализации проекта по созданию стартапа Hyundai Mobility Lab, целью которого является разработка и коммерциализация IT-решений и новых сервисов для клиентов. Этот центр уже заработал.

На вопрос, когда будет запущен новый сервис, управляющий директор Hyundai Motor СНГ Алексей Калицев ответил следующее: «В сентябре должны быть завершены тесты приложения, с 1 октября услугу запустят 12 дилеров в Москве, до конца года число таких дилеров расширится до 20, в 1 полугодии мы покроем все города-миллионники, до конца следующего года – основные города России. У нас сеть в 77 городах России, и это очень важно…».

Отвечая на вопросы, г-н Калицев также пояснил, что определенные ограничения для такой подписки все-таки будут. Например, стаж водителя – 3 года, возраст – 25 лет. Страховые компании и партнеры (возможно, и банки) возьмут на себя услуги по скорингу. Теоретически человек сможет взять по подписке не один автомобиль. Изначально автомобиль планируют и брать и возвращать одному и тому же дилеру, однако Калицев не исключает, что по мере подключения к проекту других городов этот момент отрегулируют и появятся другие возможности.

Полный список дилеров Hyundai (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».