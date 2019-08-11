Zotye намерена обновить модельный ряд в России

Компактный кроссовер Zotye T600 нового поколения может не добраться до российского рынка. То же самое касается и перспектив модели T700. Вместо них к нам могут привезти новинки, представленные на последнем Шанхайском автосалоне, – кроссоверы А16 и В21. Об этом порталу «Китайские автомобили» сообщил заместитель гендиректора «Зоти Моторс Рус» Александр Гнездюк.

А16 и В21 – представители так называемого поколения 3.0 в модельном ряду Zotye, которые отличаются оригинальным дизайном. Первый кроссовер должен выйти в серию в конце года под названием TS5. Его габаритные размеры – 4586x1840x1618 мм при колесной базе 2700 мм. Оснастят автомобиль 1,5-литровыми турбомоторами на 156 и 190 л.с. О том, когда и в каком виде на рынке появится B21, пока не сообщается.

Напомним, в настоящее время линейка Zotye в России представлена двумя моделями – компактным кроссовером T600 первого поколения и купе-кроссовером Zotye Coupa. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2019 года российские дилеры Zotye реализовали 1085 автомобилей, что на 27% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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