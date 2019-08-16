В России выпущен 2-тысячный кроссовер Haval F7

Тульский завод Haval выпустил 2-тысячный автомобиль с момента открытия предприятия 5 июня текущего года. Юбилейным стал кроссовер Haval F7 в белом цвете, сообщает пресс-служба китайской марки.

Как отмечается, объем производства на тульском заводе Haval уже достиг уровня 60 автомобилей в смену. Предприятие не имеет ограничений по мощности и продолжает увеличивать производство, чтобы удовлетворить растущий спрос. Автомобиль пользуется спросом во всех комплектациях.

Действительно, новый кроссовер Haval F7, который поступил в продажу в июне этого года, набирает популярность. В прошлом месяце покупателей нашли 425 автомобилей этой модели. Напомним, Haval F7 предлагается с турбомоторами объемом 1.5 и 2.0 л в паре с «роботом» 7DCT по цене от 1 млн 449 тыс. рублей до 1 млн 819 тыс. рублей.

Между тем, до конца 2019 года на конвейер тульского завода Haval также встанут полноразмерный рамный внедорожник Haval H9 и новый купе-кроссовер Haval F7x.

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