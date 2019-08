Renault Arkana появился в российском каршеринге

Автопарк каршеринговой компании «Аренда Авто» пополнился 15 новыми купе-кроссоверами Renault Arkana в топовой версии Edition One. Предзаказ на аренду автомобилей уже открыт в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре, сообщает пресс-служба Renault Россия. Модель Renault Arkana Edition One доступна в двух цветовых решениях – классический черный или популярный в последнее время белый цвет. Автомобили в лимитированной серии Edition One сочетают в себе максимально возможный уровень оснащения новой модели.

Как отмечает директор по корпоративным продажам Renault Россия Надежда Фролова, появление Renault Arkana в автопарке компании «Аренда Авто» поможет быстрее познакомить потенциальных клиентов с новым купе-кроссовером в разных регионах России.

Напомним, продажи купе-кроссовера Renault Arkana стартовали в России в июле этого года. Для новинки предлагаются три уровня оснащения – Life, Drive, Style, а также лимитированная серия Edition One. В настоящее время цены на Renault Arkana составляют от 1 млн 015 тыс. рублей до 1 млн 525 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

По мнению шеф-редактора Радио «Автодор» Игоря Моржаретто, за счет оригинального дизайна и хорошей гаммы комплектаций Renault Arkana может занять очень серьезные позиции на рынке. Причем часть покупателей (более молодую аудиторию) она, конечно, отнимет у «Дастера», но и привлечет новых покупателей тоже. В итоге модели гарантировано место в первой пятерке по популярности среди всех кроссоверов.

Как говорит директор Рено Центр Краснодар (КЛЮЧАВТО) Андрей Мохонь, основными конкурентами для Renault Arkana будут Hyundai Creta, Nissan Qashqai, KIA Sportage, Volkswagen Tiguan. «Безусловно, выход автомобиля усилит конкуренцию в сегменте: модель должна войти в пятерку лучших. Также, возможно, удастся забрать часть клиентов у лидеров С-сегмента – Skoda Octavia и KIA Ceed. При выборе Renault Arkana клиент получит один из лучших в сегменте по соотношению цена/качество автомобиль», – утверждает директор Андрей Мохонь.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».