Mazda отзывает в России около 100 кроссоверов Mazda CX-5

Компания «Мазда Мотор Рус» объявила об отзыве 92 кроссоверов Mazda CX-5, реализованных c декабря 2014-го по январь 2016 года. Причина отзыва заключается в том, что система сигнала аварийной остановки (ESS) и система предотвращения вторичного столкновения (SCR), которые предназначены для активации сигнала предупреждения об опасности при определенных событиях, таких как внезапное экстренное торможение или авария при столкновении, могут оповещать о предупреждении с ненадлежащей частотой мигания сигнала, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет выполнена процедура перепрограммирования переднего блока управления оборудованием кузова (F-BCM). Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в июне компания «Мазда Мотор Рус» объявила об отзыве 938 автомобилей Mazda 6 и Mazda CX-5, реализованных c апреля 2013-го по август 2018 года. Причиной отзыва автомобилей, оборудованных дизельным двигателем, стало то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности. В худшем случае, это может привести к остановке двигателя. На автомобилях должна быть выполнена проверка заслонки впускного клапана и, в зависимости от результатов, произведена чистка или замена заслонки впускного клапана, а также перепрограммирование блока управления двигателем обновленным программным обеспечением.