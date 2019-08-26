JAC представит в России новые модели грузовой техники

Компания «Джак автомобиль», официальный дистрибьютор JAC Motors в России, в рамках 15-й международной специализированной выставке коммерческого транспорта Comtrans-2019 представит сразу несколько новых моделей и модификаций грузовой техники.

Центральное место в экспозиции займет трехосный самосвал JAC N350 полной массой до 35 тонн, который позволит JAC Motors выйти в сегмент строительной техники. Самосвал оснащен двигателем Weichai рабочим объемом 9,7 литра мощностью 257 л.с. и крутящим моментом 1600 Нм, сообщает пресс-служба «Джак автомобиль». В трансмиссии использованы 12-ступенчатая коробка передач Fast и задние мосты JAC Benz грузоподъемностью 16 тонн. Колесная база составляет 4100+1350 мм, размеры кузова 5800х2300х1500 мм. На автомобиле использованы компоненты ведущих мировых компаний-поставщиков: тормозная система Wabco, сцепление Valeo, рулевой редуктор Bosch и пр.

Вторая новинка – легкий грузовик JAC N35 грузоподъемностью в 1 тонну. Модель оснащается турбодизелем JAC класса Евро V рабочим объемом 2 л с системой впрыска Common Rail мощностью 130 л.с. и максимальным крутящим моментом 285 Нм. В трансмиссии установлена 6-ступенчатая механическая коробка передач.

Помимо этого, на стенде будут представлены новые модификации среднетоннажного шасси JAC N80 в исполнении «Extralarge» с удлиненной рамой и спальной кабиной, а также 12-тонник JAC N120 в версии «Short», отличающейся короткой базой и меньшей погрузочной высотой.