Volkswagen представил новое поколение Bulli 6.1

Компания Volkswagen Коммерческие автомобили представила новое поколение Bulli 6.1. Этот легкий коммерческий автомобиль оснащен цифровыми технологиями, предлагает функции частично автоматизированного вождения, усовершенствованные функциональные возможности и обновленный дизайн. Предварительные заказы на Т6.1 недавно начали приниматься в нескольких странах ЕС, при этом глобальный старт продаж модели запланирован на осень текущего года, сообщает пресс-служба Volkswagen Коммерческие автомобили.

Новый Т6.1 получил эффектную решетку радиатора, которая стала заметно крупнее и теперь образует единый стилистический элемент с новым бампером. Дизайн всех элементов ниже капота, включая фары и крылья, полностью пересмотрен, однако сохранил характерные для T6 черты. Новая передняя часть подчеркивает ширину кузова нового Bulli 6.1.

Линейка версий семейства Т состоит из четырёх базовых моделей в обновленных комплектациях: Transporter 6.1, Caravelle 6.1, Multivan 6.1 и California 6.1. Кроме того, марка разработала на базе Multivan 6.1 привлекательную стартовую версию с эксклюзивным набором оснащения, получившую название Multivan 6.1 Cruise (недоступна для российской спецификации).

Новый Bulli 6.1 предлагает беспрецедентно широкий набор онлайн-сервисов и функций. Это первая модель марки, для которой в качестве дополнительной опции (а в топовой комплектации – в пакете стандартного оснащения) предлагается полностью цифровая приборная панель Digital Cockpit. Рядом с ней располагаются модульные информационно-развлекательные системы последнего поколения (MIB3). В стандартное оснащение всех информационно-развлекательных систем входит модуль онлайн-подключения (OCU) со встроенной картой eSIM (недоступен для российской спецификации).

Новый T6.1 первым получил электромеханическое рулевое управление, этот механизм обладает двумя важными преимуществами: система активируется только по мере необходимости, позволяя снизить расход топлива. Кроме того, она позволяет использовать в автомобиле множество новых вспомогательных систем: ассистент движения по полосе Lane Assist и парковочный автопилот Park Assist. Когда система активирована, Bulli 6.1 может самостоятельно заезжать на парковочное место и выезжает с него. В обоих случаях водителю остается лишь нажимать педаль газа или тормоза, контролируя пространство вокруг автомобиля. Пример 3: ассистент маневрирования с прицепом Trailer Assist. Водитель просто задает направление, в котором должен двигаться прицеп задним ходом, а Bulli 6.1 уже контролирует работу рулевого управления с помощью поворотного регулятора положения наружных зеркал заднего вида, выполняющего функции джойстика, и дисплея на приборной панели.

В портфолио новых систем входит система распознавания дорожных знаков и система боковой защиты Side Alert, ранее реализованная в модели Crafter. Система использует ультразвуковые датчики, снижая риск получения повреждений. В стандартное оснащение новой модели также входит ассистент Cross Wind Assist, который автоматически стабилизирует Bulli при сильных порывах бокового ветра. Еще одним новшеством стала функция старт-стоп в сочетании с адаптивным круиз-контролем в качестве дополнительной опции (доступно для версий с коробкой передач DSG). В дорожных заторах или в городском потоке Bulli 6.1 автоматически трогается с места, как только находящееся впереди транспортное средство возобновляет движение.

Bulli 6.1 оснащается передовыми двигателями TDI, которые предлагаются в четырех вариантах мощности: 90, 110, 150 и 199 л.с. Версии мощностью 150 и 199 л.с. могут сочетаться с полным приводом 4Motion.