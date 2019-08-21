Ульяновский завод Bridgestone начал поставки зимних шин в Европу

Компания Bridgestone Россия и СНГ с 27 августа начала поставки на европейский рынок зимних шин Blizzak Ice, произведенных на заводе в Ульяновске. Они будут поставляться в Финляндию, Норвегию и Швецию, сообщает пресс-служба Bridgestone Россия и СНГ. Как отмечается, развитие экспорта является важной частью общей стратегии Bridgestone Россия и СНГ. Производство для внутреннего рынка и развитие бизнеса за рубежом позволяют повысить эффективность российского завода Bridgestone в Ульяновске, расширяя тем самым возможности для дальнейшего роста бизнеса в России и СНГ.

Премиальный продукт Blizzak Ice является результатом многолетних исследований и инновационных разработок корпорации в области фрикционных шин. Применение состава резиновой смеси нового поколения Active Multicell Сompound II и усовершенствование рисунка протектора позволили сократить тормозной путь на льду и значительно повысить производительность шин. Благодаря революционно новой технологии Active Multicell Сompound II шины Blizzak Ice обеспечивают более плотный контакт с дорожным покрытием, что существенно улучшает управляемость. Также за счет повышения жесткости и меньшей деформации блоков протектора удалось повысить износостойкость. Шины имеют маркировку Extra Load, обозначающую повышенную грузоподъемность.

Напомним, на сегодняшний день на предприятии Bridgestone в Ульяновске производят летние и зимние радиальные шины для легковых автомобилей. В планах компании наращивание объемов производства и осуществление дальнейших инвестиций.