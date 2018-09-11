ТОП-10 самых продаваемых седанов в Москве

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 7 месяцев 2019 года жители российской столицы приобрели 34,5 тыс. новых легковых автомобилей в кузове «седан». Это на 6% меньше, чем за тот же период годичной давности.

Самым популярным седаном на рынке Москвы является Volkswagen Polo, который с января по июль разошелся тиражом в 7533 экземпляра, продемонстрировав рост на 43%. С заметным отставанием от лидера располагается Hyundai Solaris, предпочтения которому отдали 4000 москвичей – на 24% меньше, чем год назад. Замкнул первую тройку бизнес-седан Toyota Camry с результатом 3529 единиц (+16%).

Далее следуют две модели KIA – седаны Optima (3008 шт.; +39%) и Rio (2764 шт.; -35%). Кроме них, в ТОП-10 самых продаваемых в Москве новых легковых автомобилей с типом кузова «седан» попали: BMW 5-Series (1281 шт.; +4%), Mercedes-Benz E-Class (1236 шт.; +15%), Renault Logan (1120 шт.; -16%), BMW 3-Series (976 шт.; +10%) и Hyundai Sonata (788 шт.; +50%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю седанов приходится 28% всего столичного авторынка.

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