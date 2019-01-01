Dacia Sandero в июле впервые вошел в тройку европейских бестселлеров

Компактный хэтчбек Dacia Sandero по итогам июля впервые в своей истории вошел в тройку самых продаваемых моделей в Европе, став при этом европейским бестселлером марки. Как отмечают в Dacia, модель Sandero пользуется у европейских покупателей растущим спросом наряду с новым Duster.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом месяце стал Volkswagen Golf с показателем 32248 реализованных машин (-17,5%). Второе место занял Volkswagen Polo, чьи продажи составили 21248 автомобилей (-22,3%). Третий результат показал Dacia Sandero – реализация этой модели увеличилась на 22,3% до 20890 единиц. Далее идет Renault Clio, на котором остановили свой выбор 20062 европейских покупателя (-23,9%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Volkswagen Tiguan, разошедшийся тиражом 19693 экземпляра (-13,5%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Opel/Vauxhall Corsa (19346 шт., +28,3%), Skoda Octavia (19172 шт., +7,3%), Ford Fiesta (18130 шт., -12,3%), Nissan Qashqai (17896 шт., -18,1%) и Volkswagen T-Roc (17732 шт., +19,5%).