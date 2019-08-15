«Автосервис - 2019»: только актуально и о самом важном!

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«Автосервис - 2019»: только актуально и о самом важном!

Рынок автосервиса в России
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Сегодня, 29 августа, в рамках международной выставки MIMS AUTOMECHANIKA в Москве открылась конференция «Автосервис - 2019», организатором которой выступает аналитическое агентство «АВТОСТАТ» при поддержке ITEMF Expo. Здесь собрались представители официальных и независимых автосервисов, «сетевики» и дистрибьюторы, производители запчастей и оборудования, агрегаторы и поставщики финансовых услуг.

Данное мероприятие - это формальное и неформальное общение коллег, связанных с сервисным обслуживанием автомобилей, со всех регионов России. Это актуальные темы докладов (новое законодательство в области проведения техосмотров, лидогенерация и маркетинг для автосервиса, запчасти и интернет-магазины, конкуренция «официалов» и независмых СТО и многое другое), оперативная аналитика («АВТОСТАТ» и международное агентство «Wolk Aftersales»), профессиональные практикующие спикеры, острые и «живые» темы для дискуссий, новые идеи и готовые решения в помощь автобизнесу.

О наиболее значимых событиях этой конференции мы постараемся рассказать вам в новостной ленте нашего сайта. Оставайтесь с нами!

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автосервис конференции автостат

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