Реформы сделали «автогражданку» дешевле. Что будет дальше?

По итогам семи месяцев средняя стоимость полиса ОСАГО в России снизилась на 5,5%. При этом в июле средняя стоимость полиса для легковых автомобилей упала на 3,1% до 5363 рублей. «АВТОСТАТ» уже подробно писал об этом, а также об изменениях средних выплат в июле и средних премий. Все это, как считают эксперты, стало результатом проводимой в стране реформы ОСАГО, стартовавшей в январе 2019 года.

Напомним, на первом этапе Центробанк расширил тарифные коридоры на 20% вверх и вниз, в результате чего страховщики получили возможность предлагать клиентам более «персонифицированные» цены. Кроме того, с начала этого года в коэффициенте, учитывающем возраст и стаж водителей, вместо 4 появилось 58 позиций. Опытные водители при этом получили скидки, для молодых водителей со стажем менее 3 лет тариф наоборот стал дороже.

Изменения появились и при начислении коэффициента «бонус-малус». Все дальнейшее отрегулировал уже сам рынок: в страховом бизнесе появилась большая, чем прежде, заинтересованность в привлечении клиентов, подросла конкуренция. Итогом стали два важных тренда: полисы во многих регионах стали дешевле и страховые компании начали заходить в регионы, которые раньше были им не так интересны.

«Мы видим, что страховые компании приходят в эти регионы, и в результате доступность полисов становится выше, - говорит координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов. – Например, система «Единый агент» (позволяет купить ОСАГО онлайн в регионах, где были проблемы с его доступностью), скорее всего, в будущем уже не понадобится... При этом в системе ОСАГО есть потенциал к снижению стоимости для добросовестных водителей, заслуживающих к себе особого подхода. - продолжает Шкуматов. – Но для этого необходимо делать дальнейшие шаги по индивидуализации тарифов».

Что будет дальше? Следующий этап реформы ОСАГО запланирован на начало 2020 года. Соответствующий законопроект внесен Правительством РФ на рассмотрение в Государственную Думу. Целью реформы является расчет индивидуальной цены ОСАГО для каждого водителя в зависимости от степени риска, который он представляет на дороге. А вот факторы, не влияющие на аварийность – территориальный коэффициент и надбавку за мощность двигателя - в рамках реформы Правительство предлагает отменить.

При этом, по расчетам авторов реформы, вероятно, тарифный коридор еще больше расширится, они снова изменятся в лучшую сторону и еще больше усилят конкуренцию страховых компаний. В ближайшей песрпективе Центробанк намерен полностью избавить тарифы ОСАГО от государственного регулирования, предоставив эту работу рыночным механизмам.

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