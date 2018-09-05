Mercedes-Benz представил GLE Coupe второго поколения

За несколько недель до начала автосалона во Франкфурте компания Mercedes-Benz показала свой новый купе-кроссовер GLE Coupe, созданный на базе кроссовера GLE, а также его «заряженную» версию AMG.

Внешне кроссовер изменился довольно сильно: он получил новый кузов с заниженной крышей, лобовое стекло с большим углом наклона, а также немного прибавил в размерах - стал на 39 мм длиннее и на 7 мм шире, а его колесная база выросла на 20 мм. Багажное отделение увеличилось всего на 5 литров (до 655 литров), но если сложить сиденья второго ряда, то прибавка получится существеннее - на 70 литров (до 1 790 литров).

На выбор покупателям предлагаются версии GLE Coupe с турбодизелем объемом 2,9 л и мощностью 272 или 330 л.с. в паре с 9-ступенчатым автоматом, сообщает SpeedMe. Что касается «заряженной» версии AMG GLE 53, то для нее предусмотрен бензиновый 3-литровый двигатель с отдачей 435 л.с. и гибридная система EQ Boost со стартер-генератором мощностью 22 л.с. Согласно паспорту Mercedes-Benz AMG GLE 53 Coupe способен разогнаться до 100 км/ч за 5,3 секунды.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», GLE Coupe первого поколения разошелся в России с 2015 по 2019 год тиражом более 11 тысяч экземпляров. Столько же было продано и «обычных» GLE в кузову «универсал». Доля дизельных моторов в продажах составила 57%.

Главный конкурент – BMW X6, который в 2019 году пережил смену поколений – был реализован за тот же период в количестве около 17 тысяч штук, доля дизелей в структуре продаж «икс-шестого» - 80%. Самую мощную версию Мерседеса, GLE 63 AMG, выбрали около 1000 покупателей – практически столько же приобретено за это время BMW X6 M.

Еще более мощная версия Mercedes-Benz AMG GLE 63 в настоящее время проходит испытания на гоночной трассе в Нюрбургринге, а ее страт продаж в России ожидается практически одновременно с дебютом базовых модификаций купеобразного кроссовера весной 2020 года.

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