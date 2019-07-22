ТОП-10 марок по объему импорта легковых автомобилей в РФ

Больше всего автомобилей, импортируемых в нашу страну, относится к японской марке Toyota. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 1 полугодии 2019 года на ее долю пришлось 19% от всего объема легковых машин (как новых, так и подержанных), ввезенных юридическими лицами в РФ. В количественном выражении это составляет 21,7 тыс. единиц.

Второе место в данном рейтинге занимает немецкий Mercedes-Benz (19,2 тыс. шт.), которому принадлежит шестая часть автоимпорта. Далее с очень сопоставимыми показателями следуют BMW и Lexus (10,9 тыс. и 10,4 тыс. шт. соответственно), а замыкает пятерку лидеров Audi с результатом 6,6 тыс. экземпляров.

Кроме них, в ТОП-10 марок по объему импорта легковых автомобилей в Россию по итогам 6 месяцев нынешнего года попали: Volkswagen (6,5 тыс. шт.), Land Rover (5,2 тыс. шт.), Mitsubishi (4,6 тыс. шт.), Volvo (4,6 тыс. шт.) и Subaru (4,2 тыс. шт.).

Напомним также, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг стран, в которых производятся импортируемые в РФ автомобили.

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