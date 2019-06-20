Hyundai ведет переговоры о покупке завода GM в Санкт-Петербурге

Простаивающим с июля 2015 года заводом GM в Санкт-Петербурге активно интересуется Hyundai. О том, что корейский производитель ведет переговоры о покупке этого предприятия, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на заявление вице-губернатора Евгения Елина.

Экспертам автобизнеса подобные переговоры кажутся вполне закономерными и логичными. Сегодня выпуск корейских автомобилей на их заводе в том же Санкт-Петербурге поделен между двумя марками - KIA и Hyundai, и обоим производителям имеющихся мощностей явно не хватает. Площадка же в Шушарах имеет мощности около 100 тысяч автомобилей в год и большой потенциал для перспективного развития.

Напомним, что завод GM в Шушарах под Санкт-Петербургом был открыт в ноябре 2008 года. Первоначально здесь закладывалась мощность производства в 25 тысяч автомобилей в год, в ходе строительства ее довели до 60 тысяч (российский рынок в это время активно рос), а при введении третьей смены ее легко было увеличить до 98 тысяч штук. Строя планы на будущее, в лучшие годы своего присутствия на российском рынке GM планировал в 2015 году расширить мощности предприятия с 98 до 230 тысяч машин, а к 2018 году за счет развития автокомпонентной базы - достичь локализации производства в 60%.

Не стоит забывать и тот факт, что в свое время завод GM строился при солидной бюджетной поддержке: инженерные коммуникации промзоны возведены с помощью городского бюджета. Объем инвестиций в проект оценивался в $300 млн. Однако падение спроса на выпускаемые заводом модели совпало с политическими факторами на международной арене, и в июне 2015 года сборка автомобилей Chevrolet, Opel и Cadillac была прекращена, а завод законсервирован. При этом руководство автоконцерна обещало Минпромторгу РФ вернуться на этот рынок через два - три года.

В 2018 году автозаводом активно заинтересовалось белорусско-британское автомобильное предприятие ЗАО "Юнисон", однако потом Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга сообщил, что перезапуском петербургского завода GM в Шушарах займется российская компания, а не белорусская.

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