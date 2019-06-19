Самые возрастные владельцы автомобилей LADA ездят на внедорожнике 4x4

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что средний возраст владельцев LADA 4x4 составляет 42 года. Такие данные были получены в ходе опросов российских автовладельцев, которые проводились в 2013 – 2019 годах.

Помимо этого, было установлено, что обладатели этой модели – самые возрастные среди всех владельцев автомобилей LADA. Чуть моложе те, кто ездит на LADA Largus и XRAY – их средний возраст составил 41 год.

Возрастной показатель у обладателей моделей LADA Vesta, Granta, Kalina и «Классики» равен 37 годам, что совпадает со средним возрастом по всем автовладельцам в стране. А самыми молодыми оказались владельцы «приор», «самар» и автомобилей «десятого» семейства – их средний возраст составил 34 года.

Отметим, что в ходе исследования было суммарно обработано более 240 тыс. анкет респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, в том числе 12,3 тыс. анкет по марке LADA. При этом учитывались модели, количество анкет по которым составило не менее 150 штук.

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