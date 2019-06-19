АВТОВАЗ снижает скорость производственных линий

АВТОВАЗ с середины сентября планирует снизить скорость некоторых сборочных линий на конвейере в Тольятти. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на свои источники информации.

Прежде всего, как утверждает издание, речь идет о тольяттинской площадке - о конвейерных линиях, где собираются модели на платформе B0 (LADA XRAY, LADA Largus, Renault Logan, Renault Sandero) и внедорожники LADA 4x4. При этом число смен и длительность рабочей недели останутся прежними, сокращений персонала не планируется. Компания идет на этот шаг, предвидя падение спроса на автомобили.

Напомним, что, как стало известно сегодня, по этой же причине (снижение спроса на падающем рынке) намерен остановить конвейер на неделю еще один представитель российского автопрома - СП «GM-АВТОВАЗ».

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, как шли продажи у моделей, по которым планируется снизить производство. По итогам 7 месяцев 2019 года большинство из них показывает отрицательную динамику по сравнению с январем - июлем прошлого года: LADA Largus - 24380 шт. (-1%), Renault Logan - 19149 шт. (+3%), Renault Sandero - 17059 шт. (-9%), LADA XRAY - 16380 шт. (-17%), LADA 4x4 - 17598 шт. (-1%).

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