Новый кроссовер Geely SX11 появится на российском рынке до конца года

Еще в апреле компания Geely начала сертификацию нового кроссовера SX11 для российского рынка. «АВТОСТАТ» уже сообщал об этом, однако сейчас появились новые подробности. По данным портала NJCar.ru, автомобили для российского рынка будут производиться в Беларуси на заводе «Белджи» по технологии крупноузловой сборки.

В КНР продажи этой модели, известной под именем Binyue, стартовали осенью 2018 года, и сегодня ее цена составляет 78,8 тыс. – 118,8 тыс. юаней. В пересчете на рубли по актуальному курсу ценник составляет около 730 тыс. – 1,10 млн рублей, однако официально цены для российского рынка на SX11 пока не объявлены.

На сегодняшний день неизвестно и то, какие двигатели войдут в российскую гамму моторов модели. В Китае Geely Binyue продается с двумя бензиновыми двигателями – 1 л (136 л.с.) и 1,5 л (177 л.с.). Базовый мотор агрегатируется с 6-ступенчатой механической коробкой передач, а второй двигатель (созданный совместно с Volvo) работает в паре с 7-ступенчатым «автоматом» с двумя сцеплениями. Модель предлагается только с передним приводом. Длина автомобиля составляет 4330 мм, ширина – 1 800 мм, высота – 1 609 мм, а колесная база – 2600 мм.

Как уже сообщал «АВТОСТАТ», по итогам июля 2019 года российские дилеры Geely реализовали 790 автомобилей этой марки, что на 264% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. По скорости роста Geely уступает только марке Haval, объемы продаж которой в июле выросли на 356%.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2019 года – смотрите в «Календаре новинок».