GM-АВТОВАЗ на неделю остановит производство

сегодня, 10:10 1104 0

GM-АВТОВАЗ на неделю остановит производство

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Из-за падения продаж в сентябре СП «GM-АВТОВАЗ», выпускающее одну модель - внедорожник Chevrolet Niva - планирует остановить конвейер на неделю, со 2 по 6 сентября. Причина - оптимизация баланса спроса и предложения. При этом отгрузки автомобилей будут идти в обычном режиме, сокращений персонала на предприятии руководство пока не планирует. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на свои источники.

Напомним, что в прошлом году даже при растущем рынке на тольяттинском предприятии было загружено всего около трети производственных мощностей. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2018 году здесь было произведено около 32 тыс. внедорожников, а реализовано - 29235 автомобилей. Экспорт модели большого влияния на цифры продаж не оказал: в 2018 году он составил всего 1618 штук.

В текущем 2019 году на фоне стагнации российского рынка ситуация для предприятия пока складывается не лучшим образом. Так, за 7 месяцев нынешнего года реализовано 12 163 внедорожника Chevrolet Niva, что почти на четверть (-24,7%) меньше, чем в январе - июле 2018 года.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили производство chevrolet chevrolet niva

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