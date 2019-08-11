Продажи Mercedes-Maybach S-Klasse в России упали на 34%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 7 месяцев 2019 года россияне приобрели 284 новых автомобиля Mercedes-Maybach S-Klasse, что на 34% меньше результата годичной давности. Как отмечают эксперты агентства, на эту модель приходится около 37% всего объема рынка новых люксовых машин в РФ.

Около 75% проданных экземпляров Mercedes-Maybach S-Klasse пришлось на Москву и Подмосковье (211 шт.). Жители Санкт-Петербурга купили 18 таких машин, Краснодарского края – 11. В Ростовской области на учет встало 7 новых автомобилей Mercedes-Maybach S-Klasse, в Оренбургской – 4, в Татарстане – 3. По две машины пополнили парк Нижегородской, Калининградской, Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Воронежской, Тверской областей и Башкирии. Еще в 14 российских регионах было продано по одному такому автомобилю.

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