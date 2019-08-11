Продажи Mercedes-Maybach S-Klasse в России упали на 34%

сегодня, 09:23 982 0

Продажи Mercedes-Maybach S-Klasse в России упали на 34%

Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля
Все готовые отчёты

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 7 месяцев 2019 года россияне приобрели 284 новых автомобиля Mercedes-Maybach S-Klasse, что на 34% меньше результата годичной давности. Как отмечают эксперты агентства, на эту модель приходится около 37% всего объема рынка новых люксовых машин в РФ.

Около 75% проданных экземпляров Mercedes-Maybach S-Klasse пришлось на Москву и Подмосковье (211 шт.). Жители Санкт-Петербурга купили 18 таких машин, Краснодарского края – 11. В Ростовской области на учет встало 7 новых автомобилей Mercedes-Maybach S-Klasse, в Оренбургской – 4, в Татарстане – 3. По две машины пополнили парк Нижегородской, Калининградской, Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Воронежской, Тверской областей и Башкирии. Еще в 14 российских регионах было продано по одному такому автомобилю.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи москва санкт-петербург регионы-лидеры подмосковье люксовые автомобили mercedes-benz mercedes-benz maybach s-class

Новости на тему

ТОП-10 самых популярных люксовых автомобилей в РФ

11 августа 2019

Все новости

Статьи на тему

Что появится на автомобильном рынке в сентябре? («Автостат»)

5 сентября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Соотношение рынка новых и подержанных автомобилей в РФ по маркам

26 августа 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью