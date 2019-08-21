Российский рынок электромобилей с пробегом в июле вырос на 58%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка подержанных электромобилей в России по итогам июля 2019 года составил 331 экземпляр. Это на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года (209 шт.).

Самым популярным электрокаром с пробегом в нашей стране остается Nissan Leaf. Так, в прошлом месяце своих владельцев сменили 315 таких автомобилей, причем львиная доля из них была с правым расположением руля (305 шт.). Продажи остальных электрокаров с пробегом на российском рынке исчисляются штуками – Mitsubishi I-MiEV (7 шт.), Tesla Model S (5 шт.), LADA Ellada (2 шт.), BMW i3 (1 шт.), Tesla Model X (1 шт.).

Что касается географии проживания покупателей подержанных электромобилей, то в июле порядка 45% всего вторичного рынка таких транспортных средств пришлось на 5 регионов – Иркутскую область (41 шт.), Приморье (38 шт.), Хабаровский край (25 шт.), Краснодарский край (22 шт.) и Подмосковье (17 шт.).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 7 месяцев нынешнего года продажи электромобилей с пробегом в РФ тоже показывают рост. Так, за это время их объем составил 1726 единиц – на 56% выше результата января – июля 2018 года.

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