Обжаловать дорожные штрафы можно будет онлайн и «в один клик»

Сегодня Правительство России и министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации представили прототипы целого ряда новых электронных сервисов - «Обжалование штрафов онлайн», «Правосудие онлайн», «Пенсия онлайн» и др. Всего планируется 25 таких сервисов, призванных облегчить жизнь среднестатистического россиянина в его общении с государственными органами. В первую очередь обещают запустить 10, и уже среди первой десятки - «Обжалование штрафов онлайн», «Оформление европротокола онлайн».

В правительстве назвали эти новые онлайн услуги «суперсервисами», объяснив, что это будет новый тип государственных электронных услуг, простой и комфортный для пользователей. Главная цель, которую преследовали разработчики – сведение к минимуму использование бумажных документов и необходимости посещения государственных органов, оказание помощи людям в получении положенных им выплат (в случае с дорожными штрафами – обжалование ошибочно назначенных штрафов и возврат ошибочно уплаченных денег).

В некоторых случаях речь идет о том, что человек может получить помощь буквально «в один клик», без появления в госучреждении. Сам сервис в тестовом режиме планируется запустить в 2020 году. Однако на портале госуслуг каждый желающий уже сегодня может посмотреть, как это будет работать и может оценить удобство предлагаемых услуг, внести свои предложения.

Вот здесь, например, можно посмотреть, как предлагается оказывать эту услугу по обжалованию штрафов: >>>. А здесь – как выглядит услуга по оформлению европротокола после ДТП: >>>.

В начале августа вице-премьер России Максим Акимов и замглавы Минкомсвязи России Максим Паршин представили страницу суперсервисов на портале госуслуг. И сегодня сообщили, что уже около 2,5 тыс. человек уже поделились своими предложениями.

«Граждане, потенциальные пользователи суперсервисов, активно проходят опросы и дают очень развернутые, конструктивные замечания. В них содержится много того, что мы не замечали при разработке прототипов, либо это уходило на второй план. Поэтому такой формат работы – открытая коммуникация – себя оправдал. В сентябре мы планируем подвести итоги по первой десятке суперсервисов и рассказать о поступивших предложениях. И конечно в дальнейшем они будут учтены при доработке сервисов», - прокомментировал Максим Паршин.

«Мы представляем еще пять прототипов суперсервисов, размещённых на портале госуслуг. Они ориентированы на реальную жизненную ситуацию, жизненную потребность человека. За ними стоит глубокая трансформация внутренних процессов ведомств, логики «движения» бумаг. Ведь наша главная цель - сделать так, как удобно человеку, а не так, как видится нам, чиновникам…», - сказал Максим Акимов.