Рынок автомобилей с пробегом в Ростове-на-Дону снизился на 3%

сегодня, 08:04 580 0

Рынок автомобилей с пробегом в Ростове-на-Дону снизился на 3%

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – июле 2019 года в Ростове-на-Дону было перепродано 18 447 легковых автомобилей, что на 3,2% меньше, чем за 7 месяцев прошлого года.

Как и в большинстве других городов-миллионников, лидером среди марок здесь стала российская LADA – на ее долю пришлось 13,7% от всего объема вторичного рынка Ростова-на-Дону. На втором месте, с небольшим отставанием, находится корейский бренд Hyundai с долей 13%. Третью строчку занимает еще один корейский бренд – KIA (8,3%), а за ним идет японская Toyota (5,4%). Таким образом, на эти четыре марки приходится более 40% ростовского рынка автомобилей с пробегом. Доля остальных марок здесь не превышает 5%.

О том, какие модели чаще других выбирали ростовчане в январе – июле текущего года, можно узнать здесь.

Фото взято с сайта «Комсомольская правда. Ростов-на-Дону»

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи вторичный рынок автомобили с пробегом марки-лидеры hyundai kia lada toyota

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