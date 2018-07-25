Кузовные запчасти на Renault Duster первого поколения станут доступнее

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Кузовные запчасти на Renault Duster первого поколения станут доступнее

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Компания Renault Россия объявила о снижении цен на ряд кузовных запчастей кроссовера Duster первого поколения. Как сообщает пресс-служба французского автопроизводителя, данное предложение действует с 26 августа и охватывает более 40 наименований.

Отмечается, что этим предложением могут воспользоваться все владельцы кроссовера Renault Duster, произведенного с 2011 по 2015 годы. Для этого необходимо обратиться в любой официальный дилерский центр Renault на территории РФ и при выполнении кузовного ремонта получить выгоду на покупку запчастей. При этом размер выгоды может достичь 80% в зависимости от наименования детали, среди которых присутствуют: передний бампер, декоративная решетка бампера, подрамники подвески, подрулевые переключатели, ручки открывания и стекла дверей и др.

Снижение цен на кузовные запчасти кроссовера Duster первого поколения является частью глобальной стратегии Renault по кузовному бизнесу, запущенной в прошлом году. Она направлена на привлечение клиентов в официальную дилерскую сеть Renault.

Напомним, что Renault Duster входит в число бестселлеров российского рынка, а в 2013 – 2016 годах был неизменным лидером сегмента SUV в нашей стране. Кроме этого, кроссовер Duster четвертый год подряд занимает лидирующие позиции в рейтинге «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» (Residual value), составленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

Быстро узнать стоимость Renault Duster (и не только) на вторичном рынке можно с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили suv кроссоверы оригинальные запчасти renault renault duster

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