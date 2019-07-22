ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов в Санкт-Петербурге

сегодня, 12:59 637 0

ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов в Санкт-Петербурге

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 7 месяцев 2019 года жители Санкт-Петербурга приобрели 28,3 тыс. новых автомобилей сегмента SUV. Причем, как и в столице, первые десять строчек данного рейтинга занимают кроссоверы.

Лидером здесь является Hyundai Creta – за отчетный период предпочтения этому автомобилю отдали 2306 петербуржцев. Второе место занимает Mitsubishi Outlander с показателем 1905 единиц. Замыкает первую тройку Volkswagen Tiguan, который выбрали 1825 жителей Северной столицы.

Далее в рейтинге располагаются Renault Duster (1398 шт.) и KIA Sportage (1261 шт.). Кроме них, в ТОП-10 самых популярных кроссоверов на рынке Санкт-Петербурга по итогам 7 месяцев нынешнего года попали: Renault Kaptur (1235 шт.), Skoda Kodiaq (1103 шт.), Hyundai Tucson (945 шт.), Toyota RAV4 (874 шт.) и Nissan Qashqai (831 шт.).

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

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