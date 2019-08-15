«ГЛОНАСС» запускает новое мобильное приложение «ЭРА-Мониторинг»

АО «ГЛОНАСС» объявило о запуске нового мобильного приложения «ЭРА-Мониторинг». Как сообщает пресс-служба компании, оно призвано упростить контроль за автопарками как государственных, так и коммерческих автотранспортных компаний.

Разработка является мобильной версией автоматизированной системы «АСМ ЭРА». Она позволяет выбирать объект для отслеживания (из списка зарегистрированных в системе «АСМ ЭРА» объектов), отображать его текущее положение на карте в режиме реального времени, контролировать его движение и последние события, связанные с этим объектом.

Поскольку речь идет о мобильной версии «АСМ ЭРА», для ее использования необходимо иметь логин и пароль в данной системе - его получают в АО «ГЛОНАСС». Пока приложение доступно только для устройств на базе ОС Android, но спустя некоторое время разработчики обещают запустить и на устройствах на базе iOS.

«Подключение к облачной системе мониторинга «АСМ ЭРА» позволяет транспортным компаниям осуществлять контроль за автопарком и расходами на его содержание, не тратя при этом средства на создание собственных мониторинговых систем, - говорит Федор Клопотовский, директор департамента продаж АО «ГЛОНАСС».

Напомним, что АО «ГЛОНАСС» - оператор государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». На ее основе специалисты создают продукты с использованием навигационных и сетевых технологий. На данный момент доступны такие услуги, как «Помощь на дороге» (для всех автовладельцев), мониторинг автопарка (для владельцев автотранспортных компаний), мониторинг грузов (для отправителей, перевозчиков, получателей).