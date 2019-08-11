Hyundai представила в Шанхае кроссовер NEXO на топливных элементах

26 августа 2019 года в китайском Шанхае открылась выставка Hyundai Hydrogen World. Как сообщается в официальном пресс-релизе компании, в рамках этой выставки Hyundai Motor Group продемонстрирует электрокроссовер NEXO с силовой установкой на топливных элементах (FCEV) и расскажет о водородных технологиях и новых решениях в области энергетики.

На овальной площадке площадью 406 кв. м гостям выставки подробно расскажут о безопасных, экологичных и экономичных источниках энергии. Там же посетители смогут увидеть электромобиль NEXO 2019 и познакомиться с его внутренним устройством.

Благодаря установке FCEV во время движения кроссовер очищает воздух, отфильтровывая 99,9% ультрамелких частиц. NEXO 2019, представляющий собой второе поколение электромобилей на топливных элементах Hyundai, проезжает 609 км на одной заправке, выбрасывает в атмосферу только чистый водяной пар и очищает воздух во время движения.

На площадке с моделью FCEV в разрезе демонстрируется его внутренняя конструкция, компоненты и механизмы, включая водородный бак и топливную систему. Здесь же объясняются отличия автомобиля с силовой установкой на топливных элементах от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и электромобилей, а также рассказывается о безопасности автомобилей FCEV. К 2030 году Hyundai планирует производить ежегодно 500 000 автомобилей на топливных элементах.

Кроме того, Hyundai Motor Group объявила о принятии программы FCEV Vision 2030, в которой представлены планы по развитию водородного общества с помощью технологий, которые не ограничиваются транспортной сферой. Так, на одном из стендов демонстрируется ролик, рассказывающий об использовании водородных топливных элементов для домашних хозяйств и промышленности, включая производство и заправку водорода, системы автономного вождения, производство электроэнергии и солнечную энергетику.

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