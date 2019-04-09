В Infiniti сменился шеф-дизайнер

Дизайнер Карим Хабиб уходит из Infiniti. Он проработал на этой должности в компании чуть больше 2 лет - с июля 2017 года.

До этого Карим Хабиб возглавлял отделение дизайна BMW в Мюнхене, где был ответственным за производство и разработку концепт-каров - таких, как X1, X2 и CSL Hоmage. А до BMW возглавлял отдел передового концепт-дизайна в Daimler, где работал над дизайном нынешнего Mercedes-Benz C-Class и дизайном Smart. Карьеру он начал в BMW в отделе перспективных разработок, где занимался разработкой дизайна для предыдущего поколения BMW 7 серии и концепта CS. В Infiniti к числу проектов, над которыми он успел поработать, можно отнести Project Black S, QX Inspiration и Qs Inspiration. Последним проектом Хабиба в Infiniti было «внедорожное купе» QX55.

С 1 сентября шеф-дизайнером Infiniti становится 49-летний Таисуке Накамура. Он работает в Nissan с 1993 года, до недавнего времени находился в подчинении Карима Хабиба. Занимался разработкой дизайна и концептов серийных авто - Prototype 10, Qs Inspiration, Infiniti QX Inspiration. В его портфолио важное место занимают концепты Infiniti Emerg-e, Q30, Nissan Gripz, IMx, а также серийная Sentra, пишет Drive.Ru

Как сообщают другие СМИ, главный дизайнер Nissan Motor и старший вице-президент Альфонсо Альбайса выразил благодарность своему уходящему сотруднику, отметив его вклад в развитие бренда: «Сейчас концерн Infiniti занят реструктуризацией, одной из составляющих которых является смена Хабиба. Планируется, что в следующем году производитель покинет западноевропейский рынок, а штаб-квартира переместится из Гонконга в Японию. Кроме того, бренд занимается созданием нового стиля, который связан с электрифицированными автомобилями...».