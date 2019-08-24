Германия может стать новой производственной площадкой для автомобилей Tesla

Согласно прогнозу западных специалистов, в следующем десятилетии Европа станет вторым по величине в мире рынком электромобилей. Вероятно, именно поэтому компания Tesla начала поиски локации для строительства нового завода в Европе.

Как сообщает портал SpeedMe со ссылкой на немецкую газету Rheinische Post, из нескольких уже проверенных потенциальных площадок американский автопроизводитель остановил свой выбор на регионе Северный Рейн-Вестфалия. На втором месте по вероятности застройки идет немецкий штат Нижняя Саксония. Об этом на прошлой неделе заявил министр экономики Бернд Альтусманн.

В июне генеральный директор Tesla Илон Маск в своем твиттере написал о том, что Германия является «приоритетным выбором в Европе» для открытия первой производственной площадки. «Возможно, имеет смысл построить Gigafactory на немецко-французской границе, вблизи стран Бенилюкса», — добавил он.

Как уже сообщал «АВТОСТАТ», в настоящее время заканчивается строительство завода в Китае, где планируется собирать Model 3 и Model Y для местного рынка. Старт производства намечен на конец 2019 года.

Что касается России, то здесь рынок электромобилей демонстрирует рост в 2,6 раза по итогам продаж в январе – июле текущего года. За это время объем реализации новых электромобилей достиг 188 единиц.

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