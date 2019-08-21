Volvo FH остается самым популярным иностранным грузовиком на российском рынке

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых грузовых автомобилей в РФ за 7 месяцев 2019 года составил 42,3 тыс. единиц. При этом 42% от данного количества пришлось на иномарки, что эквивалентно 17,8 тыс. штук.

Самым популярным иностранным грузовиком на российском рынке остается Volvo FH, показатель которого за отчетный период составил 2197 единиц экземпляров. На втором месте в этом рейтинге располагается Mercedes-Benz Actros (1732 шт.), на третьем – MAN TGX (1288 шт.). Замыкают пятерку лидеров здесь DAF XF (1176 шт.) и MAN TGS (1101 шт.).

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 самых популярных грузовиков-иномарок в России по итогам января – июля нынешнего года попали: Scania G (1092 шт.), Volvo FM (1016 шт.), Scania P (946 шт.), Scania R (707 шт.) и Hyundai HD78 (613 шт.).

Кроме рынка грузовых автомобилей, мы регулярно мониторим и рынок легковых машин, актуальные цены которых можно узнать здесь.