ТОП-10 самых популярных кроссоверов на рынке Москвы

сегодня, 13:01 1239 0

ТОП-10 самых популярных кроссоверов на рынке Москвы

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 7 месяцев 2019 года жители российской столицы приобрели 62,5 тыс. новых автомобилей сегмента SUV. При этом первые десять строчек среди моделей здесь принадлежит исключительно кроссоверам.

Так, лидирует Hyundai Creta – за период с января по июль 4565 москвичей стали обладателями этого автомобиля. Второе место занимает Volkswagen Tiguan, который выбрали 3378 человек. Замкнул тройку лидеров Nissan Qashqai с результатом 3121 экземпляр.

Далее в рейтинге располагаются Skoda Kodiaq (2687 шт.) и Renault Kaptur (2521 шт.). Кроме них, в ТОП-10 самых популярных кроссоверов на рынке Москвы по итогам 7 месяцев нынешнего года попали: Nissan X-Trail (2480 шт.), Mitsubishi Outlander (2471 шт.), KIA Sportage (2287 шт.), Toyota RAV4 (1941 шт.) и Mazda CX-5 (1889 шт.).

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценка авто». 

, источник: АВТОСТАТ

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