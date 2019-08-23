В планах Aurus – открытие шоу-рума в Китае

В пятницу, 23 августа, в ходе торжественного открытия в Москве Галереи Aurus (принадлежащей компании «Панавто») состоялась пресс-конференция с участием министра промышленности России Дениса Мантурова и генерального директора ООО «Аурус» Адиля Ширинова.

Говоря о будущих планах развития бренда, спикеры дали понять, что большие надежды связывают с экспортом. При этом, как сообщал ранее «АВТОСТАТ», предполагается, что арабский партнер (холдинг Tawazun), которому принадлежит около 36% доли Aurus, будет заниматься вопросами реализации автомобилей Aurus на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Что же касается российского офиса, в ближайшие год-два Aurus планируют вывести на китайский рынок, который рассматривают в качестве одного из ключевых. «Рынок Китая развивается очень интенсивно, растет количество покупателей люксовых брендов. Рассчитываем на то, что в 2020 – 2021 годах аналогичный шоурум появится в Китае», - сказал журналистам глава Минпромторга России Денис Мантуров. Напомним также, что автомобиль показали на Женевском автосалоне и еще весной, как рассказывал Денис Мантуров, начали процесс сертификации автомобилей согласно требованиям европейского рынка и переговоры с заинтересованными лицами.

Aurus — российская марка автомобилей представительского класса. Интерес к бренду иностранные бренды показывали еще на стадии первых официальных презентаций автомобилей. По словам главы Минпромторга России, в 2020 году производство будет готово выпустить не более 200 автомобилей, в зависимости от комплектации. Часть из них будет задействована в тестовых испытаниях, часть будет предоставлена Правительству РФ, остальные поступят в свободную продажу.

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