Кроссовер Arkana в июле вошел в ТОП-5 самых продаваемых моделей Renault

Российские дилеры Renault по итогам июля реализовали 1637 экземпляров нового купе-кроссовера Arkana. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по этому показателю новинка вошла в ТОП-5 моделей по объемам продаж в линейке французского бренда.

Выше «Арканы» располагаются Logan, Duster, Kaptur и Sandero, реализация которых находится в интервале 2100 – 2800 единиц. С другой стороны, если рассматривать продажи Renault Arkana в сравнении с другими представителями сегмента SUV, то они оказались на уровне таких моделей как Nissan Qashqai (1660 шт.), Hyundai Tucson (1642 шт.) и Chevrolet Niva (1614 шт.).

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana на российском рынке начались 5 июля. Начальная цена автомобиля на тот момент составляла 999 тыс. рублей, но уже с 1 августа он подорожал на 16 – 25 тыс. рублей.

Таким образом, сегодня эту модель можно приобрести за сумму от 1 млн 015 тыс. до 1 млн 525 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Более подробная информация об этом содержится на сайте «Цена Авто».

О самом же кроссовере Renault Arkana можно прочитать в эксклюзивном интервью представителей компании Renault Россия.

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