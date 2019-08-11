Продажи новых автомобилей Maserati в РФ упали на 44%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых автомобилей итальянского бренда Maserati в России по итогам 7 месяцев 2019 года составил 76 экземпляров. Это на 44% ниже результата годичной давности (135 шт.).

Львиная доля (85%) от этого объема пришлась на кроссовер Levante. С января по июль обладателями таких автомобилей стали 65 россиян. Эксперты отмечают, что реализация этих кроссоверов упала вдвое. Еще 11 купленных машин – это седаны Ghibli. Здесь напротив, динамика продаж положительная: рост в 3,5 раза. А вот спортивный седан Quattroporte в 2019 году пока не нашел своих покупателей – ни одного проданного экземпляра.

Более половины новых автомобилей Maserati за отчетный период было куплено в Москве и Подмосковье (30 и 9 шт. соответственно). Жители Санкт-Петербурга приобрели 12 таких машин. В Татарстан, Свердловскую и Ростовскую области, а также в Краснодарский край отправилось по три автомобиля, в Челябинскую и Липецкую области – по два. Еще в девяти субъектах РФ было продано по одному экземпляру этой итальянской марки.

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