ТОП-10 марок по объему экспорта легковых автомобилей из России

Отечественная марка LADA сохраняет лидерство в рейтинге крупнейших российских автоэкспортеров. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 1 полугодии 2019 года на ее долю пришлось 59% от всего объема легковых автомобилей, отправленных из РФ за пределы Евразийского экономического союза. В количественном выражении это составляет 11,5 тыс. единиц.

Второе место в этом рейтинге занимает чешский бренд Skoda (4,3 тыс. шт.), которому принадлежит 22% автоэкспорта из России. Замыкает тройку лидеров, с огромным отставанием, корейский Hyundai (744 шт.). Далее с практически равными показателями следуют отечественный «УАЗ» и немецкий Volkswagen (613 и 611 шт. соответственно).

Кроме них, в ТОП-10 марок по объему экспорта легковых автомобилей из РФ за 6 месяцев нынешнего года попали: Renault (383 шт.), Toyota (327 шт.), KIA (249 шт.), Chevrolet (156 шт.) и Mercedes-Benz (123 шт.).

Напомним также, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг стран, куда экспортируются автомобили российской сборки.

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