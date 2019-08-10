Продажи новых электромобилей в РФ по итогам июля выросли в 2 раза

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2019 года обладателями новых электромобилей в России стал 41 человек – это вдвое выше результата годичной давности (20 шт.).

Более 40% этого рынка пришлось на электрический кроссовер Jaguar I-Pace, который в разгар лета приобрели 17 жителей нашей страны. Второе место в модельном рейтинге принадлежит Nissan Leaf (14 шт.). Далее в предпочтениях россиян следует Tesla Model X (8 шт.). Кроме того, в июле было приобретено еще по одному электрокару американской марки, а именно: Molel S и Model 3.

Эксперты также отмечают, что по итогам 7 месяцев нынешнего года реализация новых электромобилей в России достигла 188 единиц, продемонстрировав рост в 2,6 раза.

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