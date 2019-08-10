В Санкт-Петербург на тесты прибыли электробусы из Вологды и Германии

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В Санкт-Петербург на тесты прибыли электробусы из Вологды и Германии

Парк автобусов РФ на 01.07.2019
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В Северную столицу прибыли новые автобусы для испытаний на городских маршрутах - низкопольный электробус "Сириус" из Вологды вместимостью до 90 пассажиров, а также электрические версии автобусов из Германии, рассчитанные на 94 пассажиров и 138 (европейская "гармошка"). Новинки поставят работать на городские маршруты, и их в течение нескольких месяцев будут оценивать как простые пассажиры, так и технические специалисты.

Подобные тесты "Пассажироавтотранс" Санкт-Петербурга проводит ежегодно. Они позволяют формировать требования для закупок транспорта на перспективу. Напомним, что еще в марте нынешнего года врио губернатора Александр Беглов объявил, что правительство Санкт-Петербурга намерное постепенно заменить все городские автобусы на электробусы.

Чем примечателен вологодский "Сириус"? Производитель сообщил, что эта модель располагает автономным ходом до 240 км, приспособлен для маломобильных граждан, оборудован климатической и мультимедийной системой. Двигатель - с ночной зарядкой. На маршруте № 128, куда его планируют поставить на тесты, с марта уже работают 10 электробусов с ночной зарядкой.

Что касается немецкого автобуса CONECTO от мирового производителя Mercedes-Benz - он будет перевозить пассажиров от станции метро "Московская" до аэропорта. Из перечня достоинств электробуса - эргономичные сиденья, увеличенный обзор и кондиционер.

Как сообщает "Пассажироавтотранс", по итогам испытаний, прошедших весной этого года, новый двухсекционный автобус Минского автозавода, показав хорошие результаты, получил постоянную прописку в Санкт-Петербурге. Если нынешние подопытные образцы хорошо покажут себя в тестах, их тоже оставят в питерском автопарке.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автобусы электромобили санкт-петербург

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