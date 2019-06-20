ТОП-10 наиболее «женских» марок автомобилей

сегодня, 15:59 1032 0

ТОП-10 наиболее «женских» марок автомобилей

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» проанализировали данные ряда опросов автовладельцев, на основании которых был составлен рейтинг автомобильных марок с наибольшей долей владельцев-женщин.

Выяснилось, что самой «женской» маркой автомобиля является китайская Chery. У автомобилей этой марки 24% собственников (из числа участников опроса) – женщины. На втором месте по этому показателю находится Daewoo (22,5%), на третьем – Lifan (20,3%).

Четвертое и пятое места с небольшой разницей занимают Peugeot (17,2%) и Suzuki (16,9%). Кроме перечисленных марок, в ТОП-10 самых «женских» также вошли: Citroen (16,3%), Geely (15,7%), Hyundai (12,7%), Mazda (12,5%) и Opel (11,7%).

Отметим, что в ходе исследования было суммарно обработано более 240 тысяч анкет респондентов в возрасте от 18 до 65 лет. Опросы проводились в период с 2013 по 2019 годы, при этом учитывались марки, количество анкет по которым составило не менее 600 штук (то есть, не менее 0,5% от общего количества).

Напомним, что ранее специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг самых «мужских» марок, который можно посмотреть здесь.

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, источник: АВТОСТАТ

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