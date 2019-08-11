Продажи новых автомобилей Bentley в России выросли на 38%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 7 месяцев 2019 года объем рынка новых автомобилей Bentley в России составил 204 единицы, что на 38% больше результата годичной давности (148 шт.).

Как отмечают эксперты агентства, основу роста продаж данной марки составила модель Bentley Continental GT, которая в 2018 году только появилась на российском рынке. Она разошлась тиражом в 109 экземпляров, что в 9 раз выше результата годичной давности.

Второе место по покупательским предпочтениям – у внедорожника Bentayga (87 шт.), реализация которого снизилась на 28%. За указанный период россияне также приобрели по 4 представительских седана Continental Flying Spur и Mulsanne.

Более 60% от общего количества купленных Bentley пришлось на Москву и Московскую область (115 и 9 шт. соответственно). 18 таких автомобилей получили «прописку» в Санкт-Петербурге. Из нестоличных субъектов здесь больше отличились Краснодарский край (12 шт.) и Свердловская область (7 шт.). По 3 новых Bentley встали на учет в Пензенской, Новосибирской и Ростовской области, Татарстане, Ставропольском и Красноярском крае. Еще в 6 регионов (Амурская, Самарская, Архангельская и Калининградская области, Камчатский и Пермский край) отправилось по 2 таких автомобиля. По одному новому Bentley пополнило парки еще 13 субъектов РФ.

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