В «Москва-Сити» торжественно открыли Галерею «Aurus»

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В «Москва-Сити» торжественно открыли Галерею «Aurus»

Портрет автовладельца
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23 августа в деловом центре «Москва-Сити» (IQ-квартал) состоялось торжественное открытие Галереи «Aurus» - официального презентационного пространства первого автомобиля класса ультра-люкс, сделанного в России. Как сообщили организаторы мероприятия, галерею планируется сделать «платформой для коммуникации миссии и концепции бренда Aurus».

«Первое экспозиционное пространство Aurus, которое мы также называем Галереей «Aurus», вмещает в себя понятие даже более широкое, чем шоу-рум в обычном понимании этого слова, - отметил Адиль Ширинов, генеральный директор ООО «Аурус». - Это площадка для коммуникации бренда, пространство, которое мы планируем использовать для взаимодействия как с потенциальными заказчиками, так и с представителями СМИ и общественности, проводить ключевые мероприятия бренда Aurus, в том числе с участием прессы и наших ключевых партнеров».

В открытии галереи принял участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. «Aurus - машина для динамичных, успешных деловых людей, высокотехнологичный и иновационно-прорывной продукт. И символично, что шоу-рум бренда открывается именно в деловом сердце России – «Москва-Сити». Здесь сосредоточены офисы крупнейших российских и международных компаний, это центр прогресса и высоких технологий. В шоу-руме потенциальные клиенты, партнеры и представители СМИ смогут получить уникальный опыт знакомства с автомобилем и узнать все о бренде Aurus», - отметил глава Минпромторга России.

В ходе презентации галереи была официально озвучена цена седана Aurus Senat. Ранее уже предварительно сообщалось, что в базовой комплектации стоимость автомобиля составит 18 млн рублей. Теперь эти данные получили подтверждение. Также было объявлено, что на сегодняшний день у модели уже более 500 предзаказов. Из них более 100 оформлены в компании «Панавто» - один из крупнейших российских дилеров, который выступает оператором автомобильного бренда Aurus. 

В ходе пресс-конференции также прозвучала информация о том, что к бренду проявляется большой интерес со стороны многих европейских и азиатских государств. Предполагается, что арабский партнер (холдинг Tawazun), которому принадлежит около 36% доли Aurus, будет заниматься вопросами реализации автомобилей Aurus на Ближнем Востоке и в Северной Африке.  

Напомним, что автомобили Aurus были разработаны по заказу Минпромторга РФ конструкторским бюро НАМИ. Они объединили в себе самые передовые разработки и решения отечественной и мировой промышленности. 

Подробнее о целевой аудитории Aurus Senat и рыночных перспективах новой модели на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту». 

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В «Москва-Сити» торжественно открыли Галерею «Aurus»

, источник: АВТОСТАТ

Теги: люксовые автомобили aurus

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Комментарии 1
Светлана Целикова
23 августа 2019, 16:13

Интересно, а предзаказы - только на седан? Или и кроссоверы уже заказывают?

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