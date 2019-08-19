АВТОВАЗ приступил к производству LADA Granta Drive Active

23 августа на АВТОВАЗе стартовало производство новой версии в семействе LADA Granta. Как сообщает пресс-служба компании, теперь оно расширилось за счет седана в версии Drive Active. О ценах и дате старта продаж новинки будет объявлено позже.

Отмечается, что новая версия предназначена для поклонников энергичного стиля вождения, а ее отличительными особенностями являются подвеска от LADA Sport, аэродинамический обвес и спортивные сиденья. При этом наличие короткоходной подвески спортивного типа от LADA Sport позволяет снизить крены и улучшает управляемость в скоростных виражах.

Седан LADA Granta Drive Active оснащается 1,6-литровым мотором мощностью 106 л.с., который агрегатируется с механической КП или АМТ («роботом»). Также стоит отметить, что LADA Granta с АМТ теперь имеет режим Sport, в котором и двигатель и коробка передач работают по особому динамичному алгоритму. В базовое оснащение LADA Granta Drive Active уже входят кондиционер и аудиосистема.

Что касается внешнего вида новинки, то стилистически LADA Granta Drive Active имеет некоторое сходство с LADA Vesta Sport. К примеру, от нее позаимствован хромированный патрубок выхлопной системы и в похожем стиле выполнены легкосплавные колесные диски. Также стоит выделить рельефные бамперы с красными молдингами, обтекатели порога и спойлер на багажнике. В общей сложности в LADA Granta Drive Active было внедрено 28 новых деталей и узлов.

В салоне LADA Granta Drive Active установлены анатомические передние кресла с развитой боковой поддержкой. Кроме этого, в оформлении интерьера присутствует яркий оттенок: красной отстрочкой украшена кожаная оплетка руля, яркие вставки присутствуют в обивке сидений, а комбинация приборов получила красную подсветку.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», семейство LADA Granta остается самым популярным на российском рынке. По итогам 7 месяцев 2019 года его продажи составили 74634 автомобиля, показав рост на 40%.

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