Минимальная цена Volkswagen Tiguan за последние два года выросла на 150 тысяч рублей

сегодня, 12:00 116 0

Минимальная цена Volkswagen Tiguan за последние два года выросла на 150 тысяч рублей

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Эксперты «Цена Авто» составили график изменения цен* кроссовера Volkswagen Tiguan за последние два года (начиная с сентября 2017 года) и выяснили, что за это время минимальная стоимость модели выросла на 150 тыс. руб.

Сегодня цена Volkswagen Tiguan 2019 производственного года в начальной комплектации Trendline с двигателем 1,4 л (125 л.с.) и МКП составляет 1 499 тыс. руб. Топовая версия Highline с двигателем 2 л (220 л.с.) и АТ предлагается за 2 599 тыс. руб.

Сколько сейчас может стоить Volkswagen Tiguan (или другой автомобиль) с пробегом, можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто». 

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций на автомобили 2019 года выпуска.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены volkswagen volkswagen tiguan

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