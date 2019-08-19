Минимальная цена Volkswagen Tiguan за последние два года выросла на 150 тысяч рублей

Эксперты «Цена Авто» составили график изменения цен* кроссовера Volkswagen Tiguan за последние два года (начиная с сентября 2017 года) и выяснили, что за это время минимальная стоимость модели выросла на 150 тыс. руб.

Сегодня цена Volkswagen Tiguan 2019 производственного года в начальной комплектации Trendline с двигателем 1,4 л (125 л.с.) и МКП составляет 1 499 тыс. руб. Топовая версия Highline с двигателем 2 л (220 л.с.) и АТ предлагается за 2 599 тыс. руб.

Сколько сейчас может стоить Volkswagen Tiguan (или другой автомобиль) с пробегом, можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций на автомобили 2019 года выпуска.