ГАЗ осенью может перейти на четырехдневную рабочую неделю

Руководство Группы ГАЗ совместно с профсоюзным комитетом уведомило сотрудников о переходе с 21 октября на четырехдневную рабочую неделю – «в связи с ограничениями производственной деятельности в условиях антироссийских санкций правительства США, проблемами с поставками импортных комплектующих…, ухудшением положения на рынке коммерческого транспорта…». Об этом сообщает информационное агентство «В городе N», ссылаясь на текст уведомления, имеющийся в распоряжении редакции.

В указанном документе говорится, что работа в таком сокращенном режиме рабочей недели планируется на предприятии до 20 апреля 2020 года. Однако, как считают специалисты, по мере того, как будет меняться рыночная или политическая ситуация, может и меняться заявленный срок, в ту или другую сторону. К тому же, как прокомментировали агентству в пресс-службе предприятия, пока даже разосланное уведомление сотрудников является превентивной мерой...

Как поясняет «Коммерсант», Олег Дерипаска и его ключевые активы, в том числе группа ГАЗ, попали под санкции Минфина США, закрывающие доступ к финансовой системе страны и к бизнесу с ее гражданами, 6 апреля 2018 года. Срок вступления в силу санкций в отношении ГАЗа перенесен на 8 ноября 2019 года. Одной из проблем, связанных с санкциями, может быть ограничение поставок компонентов на ГАЗ.

Что же касается «ухудшения на рынке коммерческого транспорта», то, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев нынешнего года этот рынок показал сокращение на 5,5% – в сегменте LCV (в котором марка ГАЗ имеет долю 45%). В сегменте грузовых автомобилей по итогам января-июля – «минус» 4,6% (здесь доля ГАЗа составляет 10,6%).

Переход ГАЗа на сокращенную рабочую неделю позволит избежать снижения численности персонала и обеспечить стабильную загрузку предприятия. При этом оплату планируют производить пропорционально отработанному времени – очевидно, она уменьшится для тех, кто работал не по сдельной системе оплаты труда.